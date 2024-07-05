«Он начал преследовать, поливал ее грязью», — Пьер-Мари рассказала, почему Заворотнюк не удалось просто расстаться с мужем

Порой брак делает человека счастливее и помогает ему окунуться в объятия и заботу любимого партнера, а порой превращается в сущий ад и напоминает, что однажды человек сделал ошибку, доверившись неправильному спутнику.
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