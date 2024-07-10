В Россию импорта заходит все меньше и меньше - ФТС

По итогам первых пяти месяцев года положительное сальдо внешней торговли России выросло на 16,3 процента, до 64,3 миллиарда долларов, что связано с продолжением падения импорта.
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