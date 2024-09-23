Sabah: Эрдоган планирует переговоры с Зеленским и Пашиняном в США

Политика как она есть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в США для участия в Генассамблее ООН проведёт переговоры с Владимиром Зеленским, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидерами нескольких других стран.