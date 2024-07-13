В смоленском трамвае стало плохо ребенку

Мама девочки ищет людей, которые помогли им на остановке общественного транспорта. - Хочу сказать огромное спасибо людям, которые помогли моему ребенку, вынесли из трамвая на остановку, привели в чувства и вызвали скорую.
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