СК сообщил о возбуждении дела о теракте из-за отравленного торта для летчиков

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о террористическом акте в отношении выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ), которым получили от неизвестного отравленный торт.
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