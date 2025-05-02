Защита Селюнина, пославшего взрывчатку девушке, указала на правонарушение

Защита осужденного на девять лет колонии Никиты Селюнина, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой девушке, заявила, что его действия имели состав административного правонарушения, но не уголовного.
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