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"Вижу, в стране уже решены все проблемы": Потап дерзко ответил украинским националистам

"Вижу, в стране уже решены все проблемы": Потап дерзко ответил украинским националистам

Украинский рэпер и Алексей Потапенко (Потап) предложил добровольно отказаться от звания заслуженного артиста Украины в обмен на сохранение за ним звания народного артиста.

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