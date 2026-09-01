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Grand jury indicts 17-year-old girl in fatal San Diego mosque attack

Grand jury indicts 17-year-old girl in fatal San Diego mosque attack

A grand jury has indicated a 17-year-old girl as an adult for aiding and abetting the two teens who killed three people in a San Diego mosque attack.

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