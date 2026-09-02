Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В облцентре состоялся семейный чемпионат по оказанию первой помощи

В облцентре состоялся семейный чемпионат по оказанию первой помощи

Его организовали по инициативе проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Семейный чемпионат по оказанию первой помощи собрал в Смоленске порядка 200 человек самых разных возрастов и профессий.

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