Нефть упала из-за Китая и теплой зимы

Цены на нефть снизились во вторник, потеряв большую часть роста понедельника. Смешанные экономические данные из Китая и опасения по поводу зимнего спроса нивелировали влияние Саудовской Аравии и России, продолжающих сокращение добычи.
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