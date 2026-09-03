Кинолог Голубев: прыжки собаки на гостей лучше пресекать с раннего возраста

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что привычку собаки прыгать на гостей желательно корректировать с раннего возраста, поскольку такое поведение способно проявляться не только дома, но и на улице.
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