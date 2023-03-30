Медведев назвал свинобандеровским бредом петицию о поставках Украине ядерного оружия

РИАМО - 30 мар. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал петицию с требованием разместить на украинской территории ядерное оружие США, опубликованную на официальном портале главы Украины Владимира Зеленского.
РИАМО - 30 мар. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал петицию с требованием разместить на украинской территории ядерное оружие США, опубликованную на официальном портале главы Украины Владимира Зеленского.
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