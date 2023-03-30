РИАМО

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Садайло
    Спасибо тебе спаситель.Дмитрий Медведев ...
  • Алексей
    Отличная антиреклама лотерей.С 12 000 билетов ни одного выигрыша!!!!Житель Москвы пох...
  • Сергей Oблезов
    Не умеешь язык держать под контролем или просто мозгов не хватает, так отправляйся на Украину и там люби её. Тебе не ...Певица Ани Лорак ...

Медведев назвал свинобандеровским бредом петицию о поставках Украине ядерного оружия

Медведев назвал свинобандеровским бредом петицию о поставках Украине ядерного оружия

РИАМО - 30 мар. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал петицию с требованием разместить на украинской территории ядерное оружие США, опубликованную на официальном портале главы Украины Владимира Зеленского.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх