Хотел дать крупную взятку сотруднику ФСБ: в Крыму осудят жителя Феодосии

Следствием установлено, что 43-летний мужчина пытался избежать уголовной ответственности в июле этого года и передал должностному лицу 1,2 миллиона рублей.
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Должностное лицо отказавшееся от взятки достойно доверия и повышения в должности.