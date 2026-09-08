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ВЕСТИ КРЫМ

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Хотел дать крупную взятку сотруднику ФСБ: в Крыму осудят жителя Феодосии

Хотел дать крупную взятку сотруднику ФСБ: в Крыму осудят жителя Феодосии

Следствием установлено, что 43-летний мужчина пытался избежать уголовной ответственности в июле этого года и передал должностному лицу 1,2 миллиона рублей.

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