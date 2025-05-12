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Авербух о жизни в США: «В какой-то момент понял, что это не моя страна. Представить, чтобы я там стал продюсером какого-нибудь телешоу, невозможно»

«Выезд в Америку и потом попадание в американские шоу – это была для нашего поколения главная квинтэссенция успеха.

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