Следственный комитет осудил жителя Дагестана на 15 лет за терроризм

В Дагестане жителю вынесен 15-летний приговор за создание террористического сообщества и попытку теракта у здания правоохранительных органов в декабре 2024 года.
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