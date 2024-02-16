«Янтарный лучик» — красивейший пирог с богатой яблочной начинкой. Так и светится весь!

Богатейшая яблочная начинка с легкой кислинкой на хрустящем корже, нежная йогуртовая заливка… Вкуснотища! Этот пирог не похож ни на какую другую выпечку с яблоками и определенно стоит потраченных на него усилий.
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