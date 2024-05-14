Благодаря врачам Педиатрического университета годовалая крымчанка смогла нормально дышать

Девочка с рождения нуждалась в искусственной вентиляции легких Оториноларингологи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета провели две успешные операции годовалой пациентке из Крыма по имени Хадижа, которая все время испытывала трудности с дыханием.
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