Реалии самостийной глубинки: Украинка, напоминающая Злодейку

Валерий Пайков. Мы продолжаем рассказ о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровским режимом, для проведения там успешного государственного строительства и очистки сознания жителей от нацистского мусора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии