БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Реалии самостийной глубинки: Украинка, напоминающая Злодейку

Реалии самостийной глубинки: Украинка, напоминающая Злодейку

Валерий Пайков.   Мы продолжаем рассказ о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровским режимом, для проведения там успешного государственного строительства и очистки сознания жителей от нацистского мусора.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Больные совсем никчемные людишки...Как говорится: что с них можно взять? У них дерьма огромные излишки. Им желто-блакитные толчки там надо рисовать...
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