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«Граница на замке, ключ у «Герани»: ВС РФ атаковали КПП «Ягодин» на границе Украины с Польшей

«Граница на замке, ключ у «Герани»: ВС РФ атаковали КПП «Ягодин» на границе Украины с Польшей

Российские войска поразили «Геранями» международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области.

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