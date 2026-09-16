Китай объявил разработку чипов приоритетом новой пятилетки развития электроники

К 2030 году совокупная выручка крупных предприятий электронной информационной промышленности должна превысить 30 трлн юаней (~$4,5 трлн), а интенсивность расходов на исследования и разработки — достичь 3,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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