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Китай объявил разработку чипов приоритетом новой пятилетки развития электроники

Китай объявил разработку чипов приоритетом новой пятилетки развития электроники

К 2030 году совокупная выручка крупных предприятий электронной информационной промышленности должна превысить 30 трлн юаней (~$4,5 трлн), а интенсивность расходов на исследования и разработки — достичь 3,5%.

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