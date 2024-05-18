Суд РФ арестовал активы, счета и имущество Deutsche Bank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка» в пределах суммы €238,61 млн или эквивалентной суммы в рублях.
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