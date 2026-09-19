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Стейблкоины пока не способны полностью заменить банковские счета

Стейблкоины пока не способны полностью заменить банковские счета

Стейблкоины все активнее используются для платежей и расчетов, однако пока не могут стать полноценной заменой банковским счетам.

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