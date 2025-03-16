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Царьград

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Суджанскую "Пятёрочку" отмоют и восстановят пленные оккупанты: Пусть опят берут пример с немцев

Суджанскую "Пятёрочку" отмоют и восстановят пленные оккупанты: Пусть опят берут пример с немцев

Суджанскую "Пятёрочку", за которую особенно рьяно по неизвестной причине держались оккупанты из ВСУ, отбили вместе с остальным городом.

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