Аким Мангистау пожелал успехов участвующим в Паралимпийских играх в Париже спортсменам

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с Ерболатом Алтаевым, который выступит в составе сборной Казахстана на 17-х летних Паралимпийских играх в Париже по волейболу сидя и его тренером Куралбеком Сейдовым, пожелав мангистауским спортсменам удачи в предстоящих соревнованиях.