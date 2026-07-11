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«Сказка про старушку-звездушку»: почему Яна Поплавская считает брак Аллы Пугачёвой главным источником внимания к её семье

«Сказка про старушку-звездушку»: почему Яна Поплавская считает брак Аллы Пугачёвой главным источником внимания к её семье

Актриса Яна Поплавская поделилась мнением о нынешнем положении Аллы Пугачёвой за границей, сравнив её судьбу с образной «сказкой про старушку-звездушку».

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