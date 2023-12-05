Посольство РФ назвало безумием призыв военных США к ВСУ уничтожить Крымский мост

Российское посольство в США 5 декабря назвало безумием и цинизмом высказывания бывших военных и специалистов из Соединенных Штатов Америки, которые призвали Украину к необходимости «уничтожить» Крымский мост.
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