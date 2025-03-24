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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин забил во 2-м матче подряд – «Флориде». У него 15+31 в 62 играх

Форвард «Питтсбурга» реализовал большинство в игре с «Флоридой» (3:4 Б), набрав 46-е (15+31) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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