Председатель ЕНБ Вебер заявил, что государства ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно

Глава Европейской народной партии Европарламента Манфред Вебер одиннадцатого октября выступил с утверждением о том, что государства, входящие в состав Европейского Союза, пытаются по отдельности решать собственные проблемы с газовым топливом.
Глава Европейской народной партии Европарламента Манфред Вебер одиннадцатого октября выступил с утверждением о том, что государства, входящие в состав Европейского Союза, пытаются по отдельности решать собственные проблемы с газовым топливом.
Свежие комментарии