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Председатель ЕНБ Вебер заявил, что государства ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно

Председатель ЕНБ Вебер заявил, что государства ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно

Глава Европейской народной партии Европарламента Манфред Вебер одиннадцатого октября выступил с утверждением о том, что государства, входящие в состав Европейского Союза, пытаются по отдельности решать собственные проблемы с газовым топливом.

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