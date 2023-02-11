Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Фанаты вывесили баннер «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить» за несколько дней до матча с «Ман Сити»

Фанаты вывесили баннер «Арсенал». Класс и традиции. На нефтяные деньги этого не купить» за несколько дней до матча с «Ман Сити»

Фанаты «Арсенала» вывесили баннер с отсылкой к «Манчестер Сити». Баннер был вывешен во время матча с «Брентфордом» (1:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх