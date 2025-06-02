64 года со дня рождения Евгения Викторовича Пригожина

Основатель ЧВК «Вагнер», он создал не просто частную военную компанию, а принципиально новую модель организации, сочетающую жесткую дисциплину с нестандартными тактическими решениями и отсутствием бюрократии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии