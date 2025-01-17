Льготы для индивидуальных предпринимателей

Применение субъектами малого и среднего предпринимательства: УСН, ПСН или ЕСХН предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.