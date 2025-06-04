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Вечерний Новосибирск

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Непарный шелкопряд угрожает пяти районам Новосибирской области

Непарный шелкопряд угрожает пяти районам Новосибирской области

«Границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить территории Каргатского, Коченевского, Кыштовского, Ордынского, Чулымского районов Новосибирской области», – сказано в тексте постановления.

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