Непарный шелкопряд угрожает пяти районам Новосибирской области

«Границами территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить территории Каргатского, Коченевского, Кыштовского, Ордынского, Чулымского районов Новосибирской области», – сказано в тексте постановления.
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