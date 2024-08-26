Грядки после лука и чеснока не должны пустовать: засеиваю их этим и диву даюсь – нет ни сорняков, ни вредителей Евгения КомароваЛето, время сбора урожая, предоставляет отличную возможность не только собрать плоды труда, но и подготовить огород к следующему сезону.