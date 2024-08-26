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Грядки после лука и чеснока не должны пустовать: засеиваю их этим и диву даюсь – нет ни сорняков, ни вредителей

Грядки после лука и чеснока не должны пустовать: засеиваю их этим и диву даюсь – нет ни сорняков, ни вредителей

Грядки после лука и чеснока не должны пустовать: засеиваю их этим и диву даюсь – нет ни сорняков, ни вредителей Евгения КомароваЛето, время сбора урожая, предоставляет отличную возможность не только собрать плоды труда, но и подготовить огород к следующему сезону.

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