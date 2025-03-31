В Успенском районе Кубани полиция трижды игнорировала жалобы женщины на избиения сожителем

В Успенском районе Кубани полиция трижды игнорировала жалобы женщины на избиения сожителемПрокуратурой в Успенском районе Кубани установлено, что местная жительница в феврале 2025 года 3 раза обращалась по телефону в дежурную часть отдела полиции, сообщая об избиении своим сожителем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии