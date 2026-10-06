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Ondo открывает частные рынки с токенизированным пред-IPO доступом к ИИ-компании

Ondo открывает частные рынки с токенизированным пред-IPO доступом к ИИ-компании

Платформа токенизации реальных активов Ondo Finance расширяет свое присутствие на частных рынках, предлагая токенизированные инвестиции в неназванную ИИ-компанию на стадии пред-IPO.

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