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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали пособника телефонных мошенников, которые похитили у пенсионера из Московской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.о. Подольск задержали в аэропорту «Шереметьево» 32-летнего жителя Перми, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении пожилого человека.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Да не хило живут Российские пенсионеры,которые легко отдают мошенникам 20 миллионов.
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13 час.

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