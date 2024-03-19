Международный день Земли отмечают 20 марта 2024 года Анна ФедороваПо всему миру 20 марта 2024 года люди будут праздновать Международный день Земли, который в этом году отмечает свою 54-ю годовщину с момента принятия ООН декларации о его учреждении.