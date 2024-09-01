Ван Дейк о 3:0 с «МЮ»: «Ливерпуль» доминировал и должен был забить больше. Мы хотим достичь величия в этом сезоне, я не играю просто ради участия – хочу побеждать»

Мерсисайды обыграли «МЮ» в гостях (3:0) в 3-м туре АПЛ. «Это момент гордости. Что меня порадовало больше всего, так это наша игра от начала до конца.
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