Yle: из-за санкций Финляндия осталась без российского огнеупорного кирпича

Финляндия столкнулась с нехваткой прочного огнеупорного кирпича для строительства каменных конструкций, поэтому местному заводу пришлось разработать отечественный аналог российской продукции, говорится в материале национальной телерадиовещательной компании Yle.
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