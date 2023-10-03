Как работает карма бедности, как она влияет на ваш достаток Алёна Юрьева Концепция кармы, причинно-следственной связи между поступками человека и его судьбой, заставляет задуматься о том, каким образом наши действия влияют на материальный успех и общее благополучие.
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