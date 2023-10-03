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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Как работает карма бедности, как она влияет на ваш достаток

Как работает карма бедности, как она влияет на ваш достаток

Как работает карма бедности, как она влияет на ваш достаток Алёна Юрьева Концепция кармы, причинно-следственной связи между поступками человека и его судьбой, заставляет задуматься о том, каким образом наши действия влияют на материальный успех и общее благополучие.

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