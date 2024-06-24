Операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard на южнодонецком направлении

Танк был замаскирован в лесополосе в 18 км от линии фронта Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ликвидировали танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии