Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Самойлов
    И чо?Они же в открытую отправляют хохлам оружие,а к нам нельзя?Кирби заявил, что...
  • Леонид Рыбаков
    ОЛИГАРХАМ  ПОДРЕЗАТЬ ВЫВОЗ БАБЛА И РОСТ НАЧНЕТСЯООН: в 2023 году ...
  • Серж Серов
    Вот новость,а то мы не знаем... Проснулся лягушатник...Французский генер...

Вице-спикер СФ Косачев: Украина лишила Запад свободы маневра

Вице-спикер СФ Косачев: Украина лишила Запад свободы маневра

Украина удерживает Запад на своей стороне с помощью провокаций. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что у Украины нет резервного плана, если Запад прекратит свою поддержку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх