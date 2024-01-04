Вице-спикер СФ Косачев: Украина лишила Запад свободы маневра

Украина удерживает Запад на своей стороне с помощью провокаций. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, что у Украины нет резервного плана, если Запад прекратит свою поддержку.