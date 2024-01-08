«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Уиган» в Кубке Англии

«МЮ» вышел в 1/16 Кубка Англии, без особых проблем разобравшись с «Уиганом» из 3-го дивизиона – 2:0. По игре «Юнайтед» должен был побеждать минимум вдвое крупнее, голевых моментов гости создали не меньше десятка.