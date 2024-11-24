💡Феодосия осталась без света В «Крымэнерго» сообщили, что аварийное отключение в электросетях произошло в городском округе Феодосия.
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💡Феодосия осталась без света В «Крымэнерго» сообщили, что аварийное отключение в электросетях произошло в городском округе Феодосия.