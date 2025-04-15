Рютте в Одессе отказался вмешиваться в мирный процесс по Украине

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля, ФедералПресс. Во время визита в Одессу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предпочел воздержаться от прямых комментариев относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии