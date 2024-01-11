Ивлеева отказалась признать вину в скандале из-за голой вечеринки

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева назвала еvent-агентство Departáment, которое занималось организацией ее голой вечеринки в московском клубе «Мутабор», виновным в скандале, возникшем из-за мероприятия.
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