MSI добавляет параметр CPU Fast Throttle Threshold в BIOS на платах Z790 и Z690, для повышения пор...

MSI добавляет параметр CPU Fast Throttle Threshold в BIOS на платах Z790 и Z690, для повышения пороговой температурыСкриншот BIOS материнской платы ACE MAX демонстрирует новое дополнение к настройкам разгона, называемое “CPU Fast Throttle Threshold”.
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