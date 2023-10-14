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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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MSI добавляет параметр CPU Fast Throttle Threshold в BIOS на платах Z790 и Z690, для повышения пор...

MSI добавляет параметр CPU Fast Throttle Threshold в BIOS на платах Z790 и Z690, для повышения пор...

MSI добавляет параметр CPU Fast Throttle Threshold в BIOS на платах Z790 и Z690, для повышения пороговой температурыСкриншот BIOS материнской платы ACE MAX демонстрирует новое дополнение к настройкам разгона, называемое “CPU Fast Throttle Threshold”.

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