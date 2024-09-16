Intel объявила о выделении производства чипов в независимую компанию и других шагах по выходу из кризисаКомпания Intel объявила о стратегических изменениях, направленных на укрепление своего финансового положения и технологического потенциала, включая выделение бизнеса по производству чипов в самостоятельную компанию и сделку с Amazon по производству ИИ-чипов.