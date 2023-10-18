Почему в правительстве России сидят иностранные граждане? Из воюющих с нами стран!

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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ВераВерная
Им не повезло? А если подумать?
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38 мин.
владимир второв
А вы держитесь....
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35 мин.
ЮС
Юдкевич Сергей
И это далеко не все . А есть еще в ГД.
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14 мин.

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