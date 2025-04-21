Угольные шахты в ДНР и ЛНР вернут властям и закроют

Компании «Импэкс-Дон» и «Торговый дом "Донские угли"», инвестировавшие в угольные активы ДНР и ЛНР и взявшие их в аренду в прошлом году, намерены вернуть властям регионов девять шахт для их дальнейшей ликвидации.